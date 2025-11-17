ПСЖ съди Мбапе за 180 млн. евро, той отвръща с иск за 240 млн.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Продължава сагата между ПСЖ и бившия му нападател Килиан Мбапе.

Френският гранд е предявил съдебен иск за 180 милиона евро срещу звездата, тъй като не е изпълнил договорното си споразумение за трансфер в друг клуб, а именно - отхвърлил е оферта от 300 милиона евро от саудитския "Ал Хилал", преди да се присъедини към "Реал" (Мадрид) през лятото на 2024-а като свободен агент.

В същото време Мбапе излиза с насрещен иск за 240 милиона евро обезщетение срещу ПСЖ.

26-годишния футболист обвинява парижани, че са отказали да преобразуват договора му от срочен в безсрочен, както и че не са му изплатили 55 милиона евро заплати и бонуси.