Пристига и осветлението на “Българска армия”, английски консултант за терена

Започнаха да пристигат и елементи от новото осветление на “Българска армия”. “Червените” вече направиха миналата седмица и проба на една от 34-те колони, които ще бъдат на изцяло реновирания стадион.

Грубият строеж е пред приключване, като остава само да се затвори козирката на сектор “А”, както и фасадата на стадиона. Паралелно започна работа и по довършване на помещенията, които трябва да бъдат готови.

Клубът е наел и английски специалист, който ще консултира построяването на терена.

Целта на клуба е да приключи всичко за новия сезон в т. нар. български елит, както и за евентуалното участие в евротурнирите, което към този момент е доста далечна цел.

Изненадващо в София на преговори с ЦСКА се появи португалецът Пауло Кардосо, който оглавяваше школата на клуба по времето на Гриша Ганчев. Много е вероятно той да се завърне на работа при “червените”, но все още не е ясен постът - дали ще е главен методист, или отново шеф на ДЮШ. В момента начело е Петър Занев.

В Борисовата градина били харесали и Лео Пимиента от “Вихрен”, който прави невероятен сезон във Втора лига, но напоследък не се влага достатъчно и санданчани отпаднаха от битката за първите две места. В ЦСКА спешно търсят крила, след като цял сезон карат без такива и дори Йоанис Питас стартира вляво. Кевин Додай получи контузия, а на него се възлагаха доста сериозни надежди. Той вече се върна в игра за младежкия национален отбор на Албания, което поне е една добра новина за Христо Янев.

