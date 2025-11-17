Антъни Джошуа ще се боксира със звездата от YouTube Джейк Пол

Феновете на бойните спортове ще гледат специален мач.

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа ще се бие със звездата от YouTube Джейк Пол. Слухове за подобен сблъсък се появиха в началото на месеца, но от компанията на Пол потвърдиха, че датата е 19 декември. Мястото - Маями, а предвиденият за 8 рунда мач ще се излъчва по Netflix.

“Това няма да е симулация от изкуствен интелект, а Денят на страшния съд. Професионален боксов мач срещу световен шампион. Когато натупам Антъни Джошуа, съмненията ще изчезнат и никой не може да ме спре от мач за световна титла. На всички, които ме мразят, ще кажа: “Точно това искахте”. На 19 декември щафетата ще бъде предадена, а британският Голиат ще бъде приспан”, заяви Джейк.

36-годишният бивш двукратен шампион във всички версии Джошуа няма мач от септември 2024 г., когато е победен от Даниел Дюбоа.

“Всеки може да излезе срещу мен. Милост няма да има”, бе реакцията на един от съперниците на Кубрат Пулев в двубой за световна титла.

