Германия се класира на световното с 6:0, а Нидерландия с 4:0 (резултати от квалификациите)

Асан Уедраого ликува след гола, с който оформи крайния резултат. Снимка: Ройтерс

На края на колебливата си откъм представяне кампания в световните квалификация Германия избухна с разгром 6:0 срещу прекия си противник за първата позиция Словакия в Лайпциг и се класира за мондиала в САЩ, Канада и Мексико догодина.

Ник Волтемаде (18), Серж Гнабри (29), Лирой Сане (36, 41), Ридле Баку (67) и дебютантът Асан Уедраого (79) донесоха крупния успех на бундестима. Последният голмайстор дебютира за него на 19 г. и се разписа само 102 секунди след смяната си.

Словаците ще играят баражи.

Нидерландия подпечата класирането си за световното с 4:0 у дома над Литва. 

Полша би с 3:2 в Малта и завърши на второто място в групата, за да гони чрез мартенските баражи квота.

Други резултати:

Северна Ирландия - Люксембург 1:0

Черна гора - Хърватия 2:3

Чехия - Гибралтар 6:0

