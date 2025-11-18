Усик се отказа от една титла при свръхтежките боксьори, Уордли с пояса на WBO

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Олександър Усик се отказа от титлата на Световната боксова организация и така загуби статута си на абсолютен шампион при свръхтежките боксьори.

Решението на украинеца означава, че британецът Фабио Уордли получава пояса на шампион на WBO без бой. Той спечели правото да се бие с Усик, след като нокаутира Джоузеф Паркър. След това се оказа, че Паркър е дал и положителна проба за наркотици преди боя.

Усик за втори път се отказва доброволно от титла. Първият път, когато стана абсолютен шампион, сдаде пояса на Международната боксова федерация.

Уордли става 11-ия британец с титла при свръхтежките след Даниел Дюбоа, Тайсън Фюри, Антъни Джошуа, Дейвид Хей, Ленъкс Луис, Хърби Хайд, Хенри Акинванде, Франк Бруно, Майкъл Бент и Роб Фицпатрик.