"Лион" ще вземе Ендрик от "Реал", но само под наем

"Олимпик Лион" ще вземе под наем Ендрик от "Реал" без опция за откупуване, съобщават медиите в Испания. 19-годишният нападател ще играе като преотстъпен във френския клуб до следващото лято, а 15-кратният клубен шампион на Европа ще плаща половината заплата на футболиста.

Договорът между двата клуба ще включва клауза за завръщане на бразилеца в Мадрид по всяко време от кампанията, ако от ръководството на "белите" пожелаят това да се случи.

Ендрик е изиграл само един мач през този сезон, влизайки като резерва в 79-ата минута при победата на "Реал" с 4:0 като домакин над "Валенсия".

Желанието на самия Ендрик е да облече екипа на "Лион", където ще получи повече игрови минути.