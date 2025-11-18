ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спецов освободи Евгени Маняхин като председател на...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21736786 www.24chasa.bg

"Лион" ще вземе Ендрик от "Реал", но само под наем

820
Ендрик целува емблемата на "Реал" при представянето си. Снимки: facebook.com/RealMadrid

"Олимпик Лион" ще вземе под наем Ендрик от "Реал" без опция за откупуване, съобщават медиите в Испания. 19-годишният нападател ще играе като преотстъпен във френския клуб до следващото лято, а 15-кратният клубен шампион на Европа ще плаща половината заплата на футболиста.

Договорът между двата клуба ще включва клауза за завръщане на бразилеца в Мадрид по всяко време от кампанията, ако от ръководството на "белите" пожелаят това да се случи.

Ендрик е изиграл само един мач през този сезон, влизайки като резерва в 79-ата минута при победата на "Реал" с 4:0 като домакин над "Валенсия".

Желанието на самия Ендрик е да облече екипа на "Лион", където ще получи повече игрови минути.

Ендрик целува емблемата на "Реал" при представянето си. Снимки: facebook.com/RealMadrid
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Вижте церемонията "Лекарите, на които вярваме"