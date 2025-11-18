Бензема няма нищо против да се върне в "Реал"

Нападателят на саудитския "Ал Итихад" Карим Бензема отговори на въпрос дали би играл отново за "Реал". Френският футболист бе в гранда от Мадрид от 2009 до 2023 г. С "Реал" Карим спечели четири шампински и три купи на Испания както и пет пъти Шампионската лига.

"Завръщане в "Реал Мадрид"? Ако Флорентино Перес е все още там, това може да се случи. Никога не бих му отказал. Аз съм мадридист. Чувствам се като такъв. Мадрид все още е моят град. Ще видим какво ще се случи в бъдеще", цитира 37-годишният Бензема в социалните медии трансферният гуру Фабрицио Романо.

През 2022 г. Бензема спечели и "Златната топка".