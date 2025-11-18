Семейството на Неймар придоби правата върху марката Пеле за 18 милиона долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

NR Sports - компанията, собственост на бащата на нападателя на "Сантос" Неймар, е придобила правата върху марката на Краля на футбола Пеле за 18 милиона долара, твърди онлайн изданието UOL.

NR Sports е придобила правата върху изображенията на Пеле, историческите архиви и търговските права. Очаква се сделката да бъде официално обявена на 19 ноември.

Пеле е трикратен световен шампион с бразилския национален отбор. На-големият футболист за всички времена прекара почти цялата си кариера в родината си, играейки за "Сантос". От 1975 до 1977 г. Пеле рита и за американския "Космос". Бившият футболист почина през 2022 г. на 62-годишна възраст.

Неймар е продукт на младежката система на "Сантос" и в момента играе за тима, след като не можа да се наложи в Саудитска Арабия заради тежки контузии.