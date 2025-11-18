ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Манчестър Юнайтед" ще създаде баскетболен клуб, който да участва в Европейската лига на НБА

Президентът на Италианската баскетболна федерация Джани Петручи изрази възхищението си от създаването на Европейска баскетболна лига под егидата на НБА, като разкри също така, че ръководството на футболния клуб "Манчестър Юнайтед" ще участва в този проект и ще сформира собствен баскетболен отбор.

Това ще бъде нова лига, която явно ще е конкурент на сегашната Евролига. Споразумението също така предвижда, че регистрираните клубове трябва да участват в националните си лиги.

"Лигата на НБА би предоставила възможност за повишаване на конкурентоспособността и разширяване на талантите. Щом "Манчестър Юнайтед", най-популярният футболен отбор в света, вече се е съгласил да участва в Лигата на НБА, трябва да има причина за това", казва Петручи пред вестник „Кориере дело Спорт".

