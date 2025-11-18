ПСЖ си хареса голмайстора на "Атлетико"

"Пари Сен Жермен" си хареса нападателя на "Атлетико Мадрид" Хулиан Алварес, съобщават френски медии. Старши треньорът на европейския клубен шампион Луис Енрике е впечатлен от изявите на 25-годишния световен шампион с Аржентина.
Самият Алварес също няма нищо против да играе под ръководството на испанския специалист.
Барселона и няколко англиски клуба също имат интерес към бившия нападател на "Манчестър Сити". Алварес обаче е готов да премине в ПСЖ, ако клубовете се разберат. Цената на футболиста е сериозна - около 120 милиона евро.