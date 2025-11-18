Джокович ще строи тенис комплекс за 20 млн. евро в Атина

Новак Джокович вероятно ще поеме собствеността върху клуб за тенис и други ракетни спортове в Гърция. Става въпрос за проект на стойност 20 000 000 евро, който включва повече от 20 тенис корта, както и игрища за падел и пикълбол.

Рекордьорът по титли от Големия шлем се е срещнал в понеделник с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Инвестицията е част от мащабен градски проект в Атина на мястото на бившето летище "Хелинико", който е най-големият по рода си в Европа. Той предвижда изграждането на нов квартал, включващ жилищни сгради, хотели, казино, яхтено пристанище, търговски и бизнес площи, както и голям столичен парк. Целта е да се създаде устойчив и интелигентен градски център, който ще допринесе за икономиката и ще подобри стандарта на живот в Атина.

Интерес към комплекса са проявили и други от водещите имена в световния тенис, сред които Патрик Муратоглу и семейство Сакари. Според последната информация обаче везните решително се накланят в полза на Джокович. Той вече трайно се е преместил в Гърция и поддържа контакти както на правителствено ниво, така и с представители на спортния пазар", пишат гръцките медии, цитирани от БНР.