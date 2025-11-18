Травма спря Алкарас за финалите на купа "Дейвис"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световният номер едно Карлос Алкарас се оттегли от финалите на неофициалното световно отборно първенство за купа "Дейвис" в Болоня поради травма на подколянното сухожилие.

Испанецът влоши проблема по време на финалите на ATП, където загуби от Яник Синер в неделния мач за титлата.

„Много съжалявам да съобщя, че няма да мога да играя за Испания за купа "Дейвис" в Болоня", написа Алкарас в Instagram.

„Имам оток в дясното подколянно сухожилие и медицинската препоръка е да не се състезавам. Винаги съм казвал, че да играеш за Испания е най-великото нещо, което може да се случи, и наистина очаквах с нетърпение да помогна да се борим за Купа Дейвис. Прибирам се със съкрушено сърце."

Испания трябва да се изправи срещу Чехия в четвъртък на четвъртфиналите за финалите за купа "Дейвис", които трябва да завършат в неделя със сблъсъка за титлата.