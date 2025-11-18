ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Травма спря Алкарас за финалите на купа "Дейвис"

Травма спря Алкарас за финалите на купа "Дейвис"

Алкарас получи контузия във финала на заключителния "Мастърс" срещу Яник Синер. СНИМКА: РОЙТЕРС

Световният номер едно Карлос Алкарас се оттегли от финалите на неофициалното световно отборно първенство за купа "Дейвис" в Болоня поради травма на подколянното сухожилие.

Испанецът влоши проблема по време на финалите на ATП, където загуби от Яник Синер в неделния мач за титлата.

„Много съжалявам да съобщя, че няма да мога да играя за Испания за купа "Дейвис" в Болоня", написа Алкарас в Instagram.

„Имам оток в дясното подколянно сухожилие и медицинската препоръка е да не се състезавам. Винаги съм казвал, че да играеш за Испания е най-великото нещо, което може да се случи, и наистина очаквах с нетърпение да помогна да се борим за Купа Дейвис. Прибирам се със съкрушено сърце."

Испания трябва да се изправи срещу Чехия в четвъртък на четвъртфиналите за финалите за купа "Дейвис", които трябва да завършат в неделя със сблъсъка за титлата.

