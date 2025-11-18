Ишиасът на ЛеБрон му мина, започна тренировки

ЛеБрон Джеймс се завърна към тренировки с "Лос Анджелис Лейкърс" в понеделник и очаква да види как ще се чувства преди да изиграе първия си мач от редовния сезон в НБА.

Легендата не беше тренирал с „езерняците" откакто получи контузия в областта на кръста през септември и за пръв път в кариерата си изпусна откриваща среща от лигата.

„Просто се опитвам да стигна до мястото, на което бях преди и да се чувствам отново като себе си. Трябва да видя как ще реагира тялото ми в следващите 24 часа. Белите ми дробове са като на новородено. Това е най-важното нещо - трябва да ги възвърна до такива на пораснал човек. Вече изгубих гласа си на първия ден, викайки по съотборниците си. Трябва да разработя гласа си отново. Ще пия доста чай и ще почивам довечера. Чувството да съм отново тук с момчетата е страхотно, липсваха ми", каза Джеймс.

Джеймс разкри, че е имал ишиас - болка, започваща от кръста и надолу по краката, още преди две години. По-късно той получи травма в коляното при отпадането на "ЛА Лейкърс" от "Минесота" в първия рунд на плейофите през пролетта. Тези контузии забавиха завръщането му към тренировки тази година и впоследствие му попречиха да играе в началото на кампанията.