В модерните времена е все по-важно за всяка компания да оставя своя отпечатък за облагородяването на обществената среда. Важно е именно фирмите с толкова големи възможности да показват своята загриженост и за тези, които имат така отчаяно нужда от капчица надежда. В това отношение казино 8888 спокойно може да се каже, че прави каквото е по силите му, за да дари на нуждаещите се къс доброта с необходимите средства. Брандът е сред водещите в хазартния сектор у нас, но днес основният акцент ще падне именно върху благотворителната дейност и някои от хубавите инициатива, на които 8888 е основен движеща сила.

Проектът „Феникс на доброто“

Основната дейност на бетинг оператора е свързана именно с тази инициатива, която е уникална не само за българската хазартна среда, но навярно и за международната такава. 8888 се опитва да подпомага всяка година деца, която са лишени от родителски грижи, за да могат да получат възможност за реализация в живота. Става дума за дарителски инициативи в размер на над 10 хиляди лева, чрез които се да се покриват таксите за университет на децата. Средствата могат да подпомогнат поне за първите няколко семестриални такси, докато децата успеят да си стъпят на краката и да започнат да се справят сами в живота.

Това обаче далеч не е единствената инициатива в подкрепа на различни хора в нужда от българското общество. Друга подобна кауза беше свързана със закупуването на самолетни билети за спортисти с Даун синдром, които да се състезават на европейските финали за състезатели с подобно заболяване. Букмейкърът именно стоеше зад финансирането на пътуванията.

Подпомагане на младите в сферата на науката

Освен за нуждаещи се, 8888 БГ винаги хвърля поглед и към големите таланти в различните сфери на живота, включително и в научната такава. Ясно е, че редица много надарени български деца всяка година не успяват да изпълнят желанието си да следват в международни университети поради непосилни за техните семейства разходи. 8888 БГ има и подобна програма, с която да подпомогне семействата и учещите се за първата част от техния престой в чуждата програма, под формата на дарителска кампания.

Акцент към спортните надежди

Разбира се, както всеки букмейкър, 8888 БГ има основен приоритет върху спортните постижения, които влизат пряко и в ресора на фирмата. Както знаем, всеки бетинг бранд така или иначе има задължение да инвестира в родния спорт определена сума средства ежегодно, с която да се подпомагат различните спортисти и клубове в търсенето на по-високи спортни постижения. Много родни футболни тимове се възползват от спонсорски договори в по-голяма или по-малка степен, чрез които да покриват свои разходи и да увеличават своите амбиции. 8888 бг обаче далеч не се ограничава само в рамките на футболната сфера, като още много спортисти от различни индивидуални спортове са по един или друг начин подкрепяни финансово от бетинг бранда, който всяка година се опитва да увеличи своето влияние на родния пазар. Виждаме, че и се опитва да върне жеста към обществото.

Внимание: Участието в хазартни игри не е само забавление и крие риск от развиване на хазартна зависимост! Повече информация относно отговорния хазарт и превенцията от рискове е налична на nra.bg.