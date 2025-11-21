Почина световен шампион с Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дитер Херцог, световен шампион през 1974 с Германия, почина на 79-годишна възраст, съобщават от Бундеслигата.

В кариерата си бившият футболист е играл за "Байер" (Леверкузен) и "Фортуна" (Дюселдорф)

Херцог се присъедини към "Фортуна" през 1970 и бързо се превърна в основен футболист на отбора. За шест години той записа 392 мача, в които отбеляза 81 гола. Само за първия си сезон крилото отбеляза 13 попадения и помогна на Дюселдорф да се изкачи в Бундеслигата, което даде тласък на блестящата му кариера.

Херцог попадна в националния отбор през 1974 и моментално спечели световната купа, след като ФРГ надви Нидерландия с 2:1 на финала.

Между 1970 и 1974 Херцог изигра 158 поредни мача за първенството, а най-паметният момент на клубно ниво дойде през юни 1975 при победа с 6:5 срещу "Байерн" (Мюнхен). Той отбеляза победния гол, а в последния си мач за Дюселдорф година по-късно записа хеттрик.

Херцог игра в Леверкузен през следващите седем години и завърши кариерата си с почти 200 мача за "аспирините".