Още една американка ще играе за България

Женският национален отбор на България ще разчита на още една натурализирана баскетболистка след Кайла Хилсман. Треньорът на представителния тим при дамите Таня Гатева ще може да използва в евроквалификациите през март 2026 година Стефани Костович, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Американката вече държи в ръцете си своя български паспорт. Това означава, че тя може да даде още повече дълбочина в състава на България за срещите от група "Е" на квалификациите за Евробаскет 2027. След като записаха три поредни победи в този игрови прозорец, в следващия българките ще имат домакинства на Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март, както и гостуване на Черна гора на 17 март.

Костович е родена е на 9 октомври 1995 година във Франклин, щата Уисконсин (САЩ). Висока е 189 сантиметра и играе на позиции 4 и 5. Фамилията ѝ идва от полските корени на дядо ѝ, макар че самата тя признава преди време, че има и малко немска кръв във вените си.

Стефани започва да се занимава с баскетбол на 12 години, вървейки по стъпките на трите си по-големи сестри. В гимназията се отдава и на лека атлетика, което доста ѝ помага и в баскетболната кариера. Учи и в медицинско училище. Има и диплома в специалност "Психология". Завършва университета "Уисконсин" в Милуоки през 2018 година. Избрана е в Идеалния отбор на "All-Horizon League" и два пъти във Втория тим.

Костович има солидна баскетболна визитка. Качествата ѝ са познати в общо осем страни извън родината ѝ. Тя трупа опит като част от гръцките "Атинайкос" и "Олимпиакос", мексиканските "Либертадорес де Керетару" и "Пантерас де Агуаскалиентес", румънския "Сату Маре", полския "Бидгошч", немския "Келтерн", италианския "Сан Мартино ди Лупари" и чешкия "Бърно". За последния има средни показатели от 12,8 точки, 6,8 борби и 1,9 асистенции в общо 26 мача през 2024/2025. Понастоящем е част от румънския "Рапид".

30-годишната баскетболистка има сребро в гръцкия елит през 2021 година с "Олимпиакос". Година по-късно играе и финал в турнира за купата на Румъния и достига до полуфиналите в местния шампионат със "Сату Маре". Шампионка на Германия от 2023 година с "Келтерн". През миналия сезон има финал и в чешкото първенство със състава на "Бърно".