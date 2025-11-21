ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мик Шумахер напусна френския си тим

1620
Мик Шумахер. СНИМКА: Архив

Мик Шумахер сложи край на двугодишния си престой във френския ендюрънс отбор "Алпин".

Все още не е ясно къде ще продължи кариерата на 26-годишния германец, но специализирани медии спекулират за преминаване в IndyCar сериите в САЩ.

"Благодарен съм на Алпин Ендюрънс за изминалите две години, защото научих много на и извън трасето. Желая на служителите на отбора всичко най-добро в бъдеще", написа в инстаграм синът не легендата във Формула 1 Михаел Шумахер.

Той кара в най-престижния автомобилен шампионат през 2021 и 2022 с американския отбор "Хаас".

Неговият договор обаче не бе продължен и към днешна дата завръщане във Формула 1 изглежда малко вероятно.

Мик Шумахер. СНИМКА: Архив

