Отбори от Полша, Русия и Унгария следят играчи на "Локо" (Пд)

Футболни клубове от Полша и Русия следят десния защитник на "Локомотив" (Пловдив) Адриан Кова, съобщават местни медии.

24-годишният Кова прави силен есенен полусезон за „железничарите" с 3 гола и 1 асистенция в 15 мача. Добрите му изяви не останаха незабелязани и в началото на месеца той получи първа повиквателна за националния отбор на Венецуела, за който направи и официален дебют преди два дни в контролата срещу Канада (0:2).

Скаути на "Ракув", "Лех" (Познан) и "Ягелония" са наблюдавали южноамериканеца в мачове от Първа лига в последния месец. Те също така са гледали и още двама негови съотборници в състава на "Локомотив" - вратаря Боян Милосавлевич и централния защитник Мартин Русков.

Няколко отбора от елитната лига на Русия, сред които 'Оренбург" и "Сочи", също имат интерес към Кова.

Клубове от Унгария пък следят Милосавлевич и Русков, които също се представят силно тази есен и са в основата на добрите резултати на пловдивчани, които делят третото място в елита с "Черно море" с по 27 точки след 15 изиграни с кръга.