Игралната индустрия все по-осезаемо се превръща в един от най-активните и последователни партньори на спорта в България. През последните години компаниите от сектора не само застанаха зад емблематични отбори и първенства, но и показаха, че дългосрочните спортни спонсорства могат да имат реален ефект – както върху развитието на клубовете и талантите, така и върху цялостната спортна инфраструктура у нас.

Европейска седмица за отговорна игра с фокус върху темата

Темата за ролята на индустрията в подкрепа на спорта е във фокуса и на Европейска седмица за отговорна игра (European Safer Gambling Week 2025). В рамките й Фондация „Отговорна игра“ организира специалното издание Case Study 2025: „Реинвестиране в общността чрез спорт и здраве“. В него три водещи оператора – Български спортен тотализатор, Palms Bet и 8888.bg – представиха конкретни примери за социална отговорност, насочени към развитие на спортната инфраструктура, подкрепа на младежки и спортни програми, инициативи за психично здраве и превенция на зависимости чрез активен начин на живот.

Така фокусът върху спортните партньорства се измести извън рамките на чистата реклама и се превърна в част от един по-широк разговор на европейско ниво за безопасен и отговорен хазарт.

В ядрото на този подход стои убеждението, че спортът не е просто канал за видимост на бранда, а платформа за ценности – труд, постоянство, дисциплина, принадлежност. Затова все повече компании от игралната индустрия изграждат целенасочени, дългосрочни партньорства със спортни клубове, федерации и лиги.

Разпознаваем партньор на българския спорт

През последните сезони редица оператори станаха разпознаваем партньор на българския спорт чрез серия от ключови спонсорства – от подкрепа на водещи футболни клубове и участия в професионалните първенства, до програми за развитие на млади таланти и инвестиции в бази и инфраструктура. Фокусът е не само върху елитните отбори, които привличат вниманието на медии и фенове, но и върху по-малките клубове и школи, където е първата среща със спорта.

Партньорствата не се изчерпват с финансовата подкрепа. Все по-често те включват общи кампании за ангажиране на феновете, инициативи за популяризиране на спорта сред подрастващите и социално отговорни проекти – от благотворителни мачове до събития, които подкрепят местни общности. Така индустрията показва, че може да бъде активен участник в обществения живот, а не само търговски бранд в периферията на играта.

На този фон предложенията за промени в данъчното облагане на хазартния сектор, заложени в проекта за държавен бюджет за 2026 г., поставят темата за спортните партньорства в нов контекст. Значителното увеличаване на променливата част от държавните такси за лицензираните оператори неизбежно ще се отрази на техните бюджети – включително и на средствата, които могат да отделят за спонсорство на спорт.

Легалният бизнес инвестира в професионални клубове и школи, в национални първенства и турнири, подписва официални договори, плаща данъци и става „лицето“ на корпоративната подкрепа за спорта, докато нелицензираните оператори, остават извън този кръг на отговорност.

Бъдещето на спортните партньорства в контекста на регулаторните промени

Затова разговорът за бъдещето на спортните партньорства неизбежно минава през баланса в регулаторната и данъчна рамка. Ако целта е да се насърчава отговорният, прозрачен бизнес, който подкрепя спорта и работи „на светло“, новите правила трябва да отчитат и този ефект – върху клубовете, върху федерациите и върху хиляди таланти, които тренират благодарение и на средствата от спонсорство.

Практиката, представена в рамките на Case Study 2025, ясно показва, че когато има стабилна и предвидима среда, игралната индустрия може да бъде мощен съюзник на спорта. С правилните партньорства, структурирани програми и дългосрочна визия, компаниите от сектора не просто поставят логото си на екипите, а помагат да се пишат нови страници в историята на българския спорт – от модернизирането на стадиони и зали до подкрепата за млади таланти, които утре ще станат лица на националните отбори.

В крайна сметка големият въпрос не е само „кой печели мача“, а кой стои зад отбора – и доколко този партньор е готов да реинвестира в общността чрез спорт и здраве. Именно тук индустрията зае свое място – като партньор, инвеститор и съмишленик на спорта и активния начин на живот.