Спират за 7 седмици първенството на САЩ заради световното

Шампионатът на САЩ по футбол - Мейджър Лийг Сокър, ще бъде прекъснат за период от 7 седмици заради световното, на което страната е съорганизатор заедно с Канада и Мексико през идното лято.

Това стана ясно при представянето на календара за следващата година в МЛС. Кампанията ще започне на 21 февруари с мач между "Интер Маями" на Лео Меси и бившия тим на Филип Кръстев "Лос Анджелис ФК", а редовният сезон ще приключи на 7 ноември.

Прекъсването на шампионата ще бъде от 25 май до 16 юли, докато се провежда Мондиал 2026, за да позволи на играчите да представляват съответните си национални отбори. Лигата и преди е била спирана по време на световни финали, но за по-кратко. През 2018-а имаше пауза от 9 дни, а през 2014-а тя беше две седмици.