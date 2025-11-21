ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

31 са вече жертвите от руския удар по жилищен блок...

Тежко падане може да спре кариерата на швейцарска звезда в ските

Лара Гут-Бехрами Снимка: Ройтерс

Олимпийската шампионка в супергигантския слалом Лара Гут-Бехрами е пострадала тежко при падане по време на тренировка в Колорадо (САЩ) и е наранила сериозно лявото си коляно, съобщи Швейцарската ски федерация.

34-годишната скиорка ще се прибере в родината си, за да ѝ бъдат направени обстойни медицински изследвания. След тях ще може да се каже какво е нейното състояние и колко време ще отсъства от пистите.

Медиите в Швейцария вече спекулират, че става дума за разкъсване на кръстни връзки и/или скъсване менискус, като не изключват тя да има и мозъчно сътресение. Подобни травми биха стрували мястото на двукратната световна шампионка на олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари.

Подобна развръзка може да сложи и преждевременен край на кариерата на Гут-Бехрами, тъй като тя обяви, че настоящият сезон е последен за нея.

Освен една олимпийска титла и 2 световни швейцарката има и 2 кристални глобуса за №1 в световната купа.

Общо в нея се е качвала 101 пъти на подиума.

