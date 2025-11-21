Тони Кроос получава най-високото държавно отличие на Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият футболен национал на Германия - Тони Кроос, ще бъде удостоен с Федералния кръст за заслуги, най-високото отличие в страната.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер ще пътува до Мадрид, където той живее, след като изкара последните 10 г. от кариерата си в "Реал", следващата седмица и ще награди Кроос в четвъртък.

Един от най-добрите халфове в света въобще през този век получава кръста за социалната си дейност. Преди 10 години той основа фондация в помощ на болни деца.

„Финансираме терапии и лечения, помагаме за закупуването на лекарства и сбъдваме мечтите на малки деца, които, за жалост, понякога са им последни", пише в сайта на организацията.

Федералният кръст за заслуги е най-високото отличие, което може да бъде връчено от Германия за особени заслуги. Учреден е през 1951 г. от първия следвоенен президент Теодор Хойс и има 8 степени.

Наградата се връчва за изключителен принос в области като политика, икономика, култура и други.