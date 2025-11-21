ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

31 са вече жертвите от руския удар по жилищен блок...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21761548 www.24chasa.bg

Тони Кроос получава най-високото държавно отличие на Германия

1532
Наскоро бе отбелязана 10-ата годишнина от основаването на фондацията на Тони Кроос. Снимка: instagram.com/toni.kr8s/

Бившият футболен национал на Германия - Тони Кроос, ще бъде удостоен с Федералния кръст за заслуги, най-високото отличие в страната.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер ще пътува до Мадрид, където той живее, след като изкара последните 10 г. от кариерата си в "Реал", следващата седмица и ще награди Кроос в четвъртък.

Един от най-добрите халфове в света въобще през този век получава кръста за социалната си дейност. Преди 10 години той основа фондация в помощ на болни деца.

„Финансираме терапии и лечения, помагаме за закупуването на лекарства и сбъдваме мечтите на малки деца, които, за жалост, понякога са им последни", пише в сайта на организацията.

Федералният кръст за заслуги е най-високото отличие, което може да бъде връчено от Германия за особени заслуги. Учреден е през 1951 г. от първия следвоенен президент Теодор Хойс и има 8 степени.

Наградата се връчва за изключителен принос в области като политика, икономика, култура и други.

Наскоро бе отбелязана 10-ата годишнина от основаването на фондацията на Тони Кроос. Снимка: instagram.com/toni.kr8s/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание