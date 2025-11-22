И Никола Попов отпадна от ранглистата на ФИФА

Крупните промени в българското съдийство, анонсирани от Станислав Тодоров, се сведоха до изваждането и на Никола Попов от международната ранглиста. Както “24 часа” писа преди време, първият, който изгоря е Драгомир Драганов. И на двамата международните мачове през последните години се броят на пръстите на едната ръка, но въпреки това бяха подавани на ФИФА постоянно.

Но все пак двамата са наградени, като остават в тази за ВАР. Така спокойто ще ходят по мачове, ако някой от останалите ни рефери получи наряд. Или хонорарите им не се пипат. Положението хич не е добро спрямо ВАР, след като на един от последните мачове бе пратен Гидженов, който не фигурира в ранглистата на ФИФА за тази позиция.

Този полусезон ФИФА и УЕФА направо забравиха за българските съдии, като не им дават наряди по всякакъв повод.

От лятото Георги Кабаков няма двубой в груповата фаза на Шампионската лига. Радослав Гидженов, който бе спряган да влезе във второто по сила ниво на ранглистата, също не получава мачове, като повечето му са в младежката шампионска лига. За останалите всичко приключи с предварителните кръгове на евротурнирите, като дори не успяха да влязат в плейофите. В същото време Босна например вече има рефер в категория “елит”, която е за най-добрите на континента.

Новите имена в ранглистата са Васил Минев и Мартин Великов, които стартират от втора група в ранглистата.

Изненадващо в тази за ВАР е предложен Димитър Димитров, който в три назначения този полусезон има три грешки в буса, но това явно не пречи.

Съдийската комисия реши да спре с редовните си срещи с журналисти, въпреки че те бяха официално оповестени преди време.

Явно гафовете стават все повече, пък има и неудобни въпроси около назначенията. Като например как така Георги Кабаков, който допусна гол с ръка на варненския “Спартак” в предния кръг получи наряд за гостуването на същия отбор на “Берое” снощи.

В последните кръгове съдиите бяха атакувани доста сериозно, особено от благодетеля на ФК ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, който обяви, че Кабаков е Нотариуса във футбола. Реакция от БФС не последва.

