Годината на националния отбор – скандали, боледуване и болезнената истина (инфографика)

Националният отбор по футбол изпрати поредната си без никакъв повод за гордост откъм резултати година. Селекцията ни се представи трагично през 2025-а. А равносметката е следната - 1 победа, 1 равен и 8 загуби. И по този начин заема най-ниската си позиция в ранглистата на ФИФА в края на сезона - 88-о място. Нашите са били и по-зле според класацията, но това никога не се е случвало след изиграването на последния за годината двубой. За всичките си срещи нашите вкараха 7 гола, допуснаха 29, 3 от които са от автоголове (виж графиката най-отдолу).

За цялата 2025 г. пък национали на България бяха 48 души

- огромна бройка, която ясно показва, че отборът ни няма ясно изразен гръбнак. Въпреки това обаче ясно се засилва тенденцията, че има някакво подмладяване в тима ни, за което и шефове, и треньори в националния отбор говорят. От всички извикани само 8 са над 30 години - Димитър Евтимов, Васил Панайотов, Пламен Илиев, Алекс Колев, Радослав Кирилов, Георги Миланов, Николай Минков и Антон Недялков, като само последният и Кирилов получават редовно шанс. Иначе рекордьор по минути за тима ни е Илия Груев. Халфът, който помогна на “Лийдс” да влезе във Висшата лига, пропусна само 1 мач.

Илия Груев е най-постоянният в националния отбор.

И прекарва на терена 759 мин. Марин Петков пък е единственият, който играе във всичките срещи на националния отбор. Има и 7 играчи, които са повикани в отбора, но така и не получават шанс за изява - Светослав Ковачев, Йоан Стоянов, Станислав Иванов, Иван Йорданов, Димитър Евтимов, Алекс Божев и Иван Дюлгеров. За първи път от доста години насам пък лидерът и капитан на България Кирил Десподов не отбеляза гол за отбора. 5-кратният футболист на годината у нас се отчете само с една асистенция в срещите си за националния отбор.

България отново не се класира за голям форум, след като изпрати разочароващи откъм резултати квалификации. Но пък едва ли някой е очаквал друго с оглед на това, с което разполагаме към момента, че можем да се противопоставим на европейския шампион Испания, Турция и Грузия, които ни бяха съперниците в пресевките за историческия мондиал догодина. Е, все пак записахме успех, колкото и на мнозина да не им се вярваше, в потока. И то в последния възможен момент след 2:1 над бившата съветска република, пълна със звезди.

През 2025 г. рутинно за националния отбор се стигна до треньорска рокада

Илиан Илиев, който води тима близо 2 г., реши да си тръгне, след като нямаше резултати, а и не само заради това.

Бившият национал изведе нашите в 6 срещи през годината - 2 в плейофа за влизането в дивизия “Б” на Лигата на нациите срещу Ирландия, 2 контроли - срещу Кипър и Гърция и в първите 2 мача от световните квалификации - срещу Испания и Грузия. Загуби 5 от тях - 2 пъти по 1:2 от Ирландия в баража, веднъж от Гърция 0:4 и с по 0:3 от Испания и Грузия в квалификациите за мондиала догодина. Равенството дойде в Пловдив в контролата с Кипър - 2:2.

Филип Кръстев ликува след гола си във вратата на Грузия.

Разбира се, годината на националите не мина и без скандали. В първия голям такъв бе замесен именно селекционерът Илиев. Треньорът на България, който паралелно води и “Черно море”, влезе в

грозен конфликт с президента на БПФЛ Атанас Караиванов

Това се случи след жребия за купата на България. А първата атака дойде от Илиев. Караиванов веднага отговори и дори поиска оставката на Илиев. Селекционерът я подаде, но президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо и изпълкомът не я приеха.

Илиев се забърка и в друг скандал, поне според публикации в медиите. Твърди се, че треньорът на България влиза в конфликт с Илия Груев по време на двубоя с Испания (0:3) от пресевките за мондиала.

5 дни след поражението от европейския първенец Илиев реши да си тръгне. А той бе наследен от младежкия селекционер Александър Димитров.

49-годишният спец още при встъпването си в длъжност обяви, че националите ще боледуват дълго и ще ядат много шамари, докато стигнем до това, което цяла България иска - силен национален отбор.

Капитанът Десподов е разперил ръце към съдията по време на мача с Грузия.

Едва ли Димитров ще помни някога с добро дебюта си на най-високото стъпало в кариерата си. Звучен шамар 1:6 от Турция насред София. Това е една от най-големите загуби на селекцията ни в историята. И най-тежката за селекционера в неговата кариера.

А президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо реши да признае, че наистина това ни е нивото.

“С тези футболисти, без да искам да се обиждат, България няма никакъв шанс да се гордее с футбола си”, каза шефът в БФС след резила на “Васил Левски”.

Някак по навик още след първите 2 мача и името на Димитров бе замесено в скандал. И то такъв, какъвто скоро в националния отбор не е имало. Докато отборът се прибира от Валядолид, където падна 0:4 от Испания, треньорът на вратарите в “Левски” Божидар Митрев осветли обществото, че стражът на “сините” Светослав Вуцов е бил заплашван от треньорите. Дори младият вратар е изкаран едва ли не виновник за поражението 1:6 от Турция, въпреки че той дори не бе в игра.

Вуцов бе вратарят с най-много спасявания в световните пресевки, преди да се откаже от националния.

Селекционерът Димитров отрече тези твърдения, като единствено заяви, че синът на Вили Вуцов нарушава вътрешния правилник, за което е санкциониран според разпоредбите в отбора. Часове по-късно клубният тим на Светослав се застъпи за играча си. А самият Вуцов 24 часа по-късно обяви, че се оттегля от националния

отбор - временно, докато отношението към него не се промени. Това накара БФС да привика на среща отказалия се страж, за да даде обяснения за скандала с щаба на Димитров лично пред президента на БФС Георги Иванов. На друга сбирка пък бе призован и треньорът му в “Левски” Божидар Митрев. Но и след нея резултатът си е все същият - Вуцов още не иска да играе за представителния тим на България.

Все пак след последните 2 мача за годината - срещу Турция (0:2) и Грузия (2:1), някак от нищото Филип Кръстев каза истината на всички разбирачи, хейтъри и т.н. защо сме толкова зле на футбол.

“Аз откакто съм в националния, излизаме страшно смачкани психически и не си вярваме. Това трябва да се промени. Хората, които ни критикуват, не са по-различни от нас. Всички трябва да се подкрепяме и да си вярваме. Не сме на нивото, на което трябва да бъдем, но трябва да продължим да вървим напред. Ние сме продукт на държавата. Не сме по-различни от хората, които гледат пред телевизора. Когато сме толкова зле, хората ни се подиграват и ставаме за смях, така цялата държава става за смях. Това трябва да се промени, защото на кого се подиграват? Това е присъда към всички българи”, каза Кръстев след поражението в Бурса миналата събота.

Халфът реши да поясни още повече за нивото на футбола у нас и след първата и единствена победа за годината - над Грузия. В този мач Кръстев се и разписа.

“В българските школи ние от 12-13-годишни не правим нищо и после резултатът е това на терена, което виждате. Ние имаме талант, можем да играем футбол. Обаче например аз, когато бях в “Славия”, а това е една от най-добрите школи… аз от 13 до 16 г. съм имал десетки тренировки, в които играя джитбол с моя треньор, защото съм единственото дете, което тренира сутрин и ходи следобед на училище.

Никой не ни е обърнал внимание за хранене, за физическа подготовка, всичко трябва да си го правиш сам. В

другите държави никой не е много по-голям професионалист

от нас, а просто се грижат много по-добре за тях. Защото моето поколение, по-горното, тези, които идват след нас, това са загубени поколения. Защото ние бяхме много големи таланти, но заради неправилна работа, заради корупция футболът ни е на това ниво.

И не сме ние най-виновните, защото на нас никой не ни дава платформата, на която да стъпим, да се развиваме и да покажем качествата си, а сме захвърлени да се оправяме сами”, каза още Кръстев, а думите му са напълно верни, колкото и мнозина да не искат да го признаят.