Националът Вени Антов отново със силен мач във Франция

Волейболният ни национал Венислав Антов отново направи силен мач във френския елит.

21-годишният диагонал изведе „Тукроан" до 6-ата победа за сезона, с която тимът му поне временно излезе начело във временното класиране.

У дома Антов и съотборниците му се наложиха убедително с 3:0 (25:19, 25:21, 25:18) над „Аячо" в среща от 7-ия кръг.

Българинът бе най-резултатен с 18 точки (1 блок) и стана номер 1 в срещата. Световният вицешампион от Филипините 2025 бе призован от феновете в чест на чудесното си представяне да бие тъпана за победата на терена.

В следващия кръг „Туркоан" гостува на „Тур" на 25 ноември.