ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Арда" разби 3:0 ЦСКА 1948 в помощ на "Левски"

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21765686 www.24chasa.bg

Ландо Норис спечели квалификацията по мокрите улици на Лас Вегас

3684
Ландо Норис е с най-големи шансове да стане шампион във Формула 1. Снимка: Ройтерс

Ландо Норис спечели квалификацията за Гран при на Лас Вегас от Формула 1. 

Пилотът на "Макларън", който е начело в генералното класиране, бе най-бърз по мокрите улици на Града на греха. Втори остана шампионът Макс Верстапен. 

"Обичам да карам по влажно трасе, но сега имах чувството, че съм на лед", коментира нидерландецът от "Ред Бул", който не трябва да изостава с повече от 9 точки, за да запази шансовете за нова титла. 

Другият основен претендент - Оскар Пиастри ("Макларън") е чак пети в Невада. Пред австралиеца са Карлос Сайнц ("Уилямс") и Джордж Ръсел ("Мерцедес"). 

Ландо Норис е с най-големи шансове да стане шампион във Формула 1. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца