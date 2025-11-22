Ландо Норис спечели квалификацията по мокрите улици на Лас Вегас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ландо Норис спечели квалификацията за Гран при на Лас Вегас от Формула 1.

Пилотът на "Макларън", който е начело в генералното класиране, бе най-бърз по мокрите улици на Града на греха. Втори остана шампионът Макс Верстапен.

"Обичам да карам по влажно трасе, но сега имах чувството, че съм на лед", коментира нидерландецът от "Ред Бул", който не трябва да изостава с повече от 9 точки, за да запази шансовете за нова титла.

Другият основен претендент - Оскар Пиастри ("Макларън") е чак пети в Невада. Пред австралиеца са Карлос Сайнц ("Уилямс") и Джордж Ръсел ("Мерцедес").