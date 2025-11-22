ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Арда" разби 3:0 ЦСКА 1948 в помощ на "Левски"

18-годишна българка с първа титла на двойки в тениса

Росица Денчева Снимка: БФТенис

Тенисистката ни Росица Денчева спечели титлата на двойки на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди долара.

18-годишната българка и Елена Бърбулеску (Румъния) взеха трофея без игра след отказ на съперничките им Лаура Сватикова (Словакия) и Драгиня Вукович (Сърбия).

За Денчева това е първа титла в кариерата при дуетите от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF). Любопитното е, че през 2025 година
тя завоюва и две титли на сингъл отново в Ираклион.

За последно българката беше финалистка на двойки в края на месец август на турнир в Швейцария.

До края на годината Росица Денчева ще играе на два поредни турнира в Египет.

Росица Денчева Снимка: БФТенис

