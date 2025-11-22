Световният бокс с признание за българските съдии

Българският бокс продължава да получава световно признание. Този път уменията на родната школа бяха оценени високо от World boxing, съобщават от централата. Двама български съдии имаха честта да ръководят мачове от финалите на Световната купа.

Събитието се проведе в Индия и постави края на веригата за тази година. Сред реферите, които бяха на и край ринга, се откроиха Павел Павлов и Нешо Симеонов. Двамата получиха назначения на финалите и бяха отличени за точните отсъждания и професионални намеси.