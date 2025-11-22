След страхотен втори манш Алберт със скок от 12 места за топ 10 в Гургъл

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската звезда от световен ранг в алпийските ски Алберт Попов направи силно класиране още във втория слалом за сезона в световната купа.

В австрийския зимен център Гургъл нашето момче завърши 21-и първия манш с каране, в което ясно личаха резерви.

Във втория обаче Алберт се представи страхотно, давайки 4-о време, а това му помогна да направи скок от 12 места.

Попов завърши 9-и в крайното подреждане на 0,88 сек от изненадващия победител Пако Раса. За 27-годишния французин това е първи подиум въобще в световната купа.

Втори се нареди също дебютант в тройката - белгиецът Арман Маршан (на 0,07 сек).

Трети завърши спечелилият първия манш норвежец Атле Ли Макграт (на 0,09 сек).

За Алберт 9-ата позиция е най-предна в Гургъл, след като преди 2 г. той завърши 10-и.

Скокът му от 12 места пък бе третият най-добър в състезанието след 19 на австриеца Доминик Рашнер, завършил 6-и, и този на победителя Раса. Той дръпна с 13 позиции.

Попов, който стартира сезона с 23-о място в Леви (Фин), е 23-и с 37 точки в генералното класиране за световната купа, а в слалома българинът е 17-и със същия актив.

Днес той влезе за 11-и път в топ 10 на състезание от световната купа.