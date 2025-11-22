ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откажете се от планините днес, времето е лошо

Нов рекорд по червени картони в историята на Бундеслигата

Доминик Кор (отзад) прави поредното си нарушение. Снимка: Ройтерс

Защитникът на "Майнц 05" Доминик Кор оглави еднолично класацията за най-много червени картони в 62-годишната история на Бундеслигата.

В първа среща от 11-ия кръг на германския елит той бе изгонен директно в 88-ата мин при домакинското 1:1 с "Хофенхайм" за много грубо нарушение срещу Макс Мьорщедт. Впоследствие Кор му се извини в социална мрежа и обяви, че никога не фаулира съперниците нарочно, но пък и няма как да изневери на агресивния си стил, докато е на терена.

За Кор това е 9-и червен картон (3 пъти директно изгонване, 6 пъти 2 жълти картона).

На второ място с по 8 останаха Йенс Новотни (5/3) и Луис Густаво (1/7).

Първият бе съотборник на Димитър Бербатов в "Байер" (Леверкузен), а е играл и в "Карлсруе".

Луис Густаво се подвизава в Германия с екипите на "Хофенхайм", "Байерн" (част е  от требъла на баварците през 2013-а) и "Волфсбург". 

