ЦСКА превъзмогна куп пропуски, включително и от дузпа, но обърна "Ботев" (Пд)

ЦСКА превъзмогна един куп пропуски, включително и от дузпа, но успя да обърне "Ботев" (Пловдив) в София с гол в добавеното време на Леандро Годой за 2:1.

Гостите поведоха още в 6-ата минута, когато Тодор Неделев и Николай Минков направиха Анжело Мартино на ластик с двойно подаване като в махалата и Минков сложи топката на крака на ирландеца Арлстронг Око-Флекс на празна врата.

От този момент воденият вече от Димитър Димитров-Херо тим се върна в защита и разчиташе на контраатаки, някои от които само на косъм не доведоха до второ попадение в мрежата на Фьодор Лапоухов. Преди мача двата тима почетоха паметта на великия Стоян Йорданов.

Пред другата врата Йоанис Питас и Леандро Годой изпуснаха от чисти позиции. Джеймс Ето'о обстрелваше бившите си съотборници от далеч, но безупешно. И върхът бе пропусната дузпа от Питас, който нацепи гредата.

Чак в 72-ата минута след грешка на защитник топката стигна до Годой за 1:1. А в добавеното време резервата Брахими центрира перфектно за второто попадение на Леандро с глава.

