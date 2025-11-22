Мони Николов нокаутира "Зенит" при обрат до 3:1 в Казан (видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българското явление в световния волейбол Мони Николов сложи последния щрих за обрата на водения от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) с 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 31:29) над шампиона "Зенит" в Казан в среща от 8-ия кръг на руския елит.

Разпределителят реализира последната точка в трилъра, като завърши с общо 10 (4 аса, 2 блока).

Така "Локомотив" нанесе първа загуба на "Зенит", а самият той продължава безгрешния си ход с 8 победи и 24 точки на върха.

Втори излезе "Зенит" (Сантк Петербург) със 7 успеха, 1 загуба и 22 точки.

Тимът от Казан е трети с 7/1/20.