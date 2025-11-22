ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откажете се от планините днес, времето е лошо

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21768360 www.24chasa.bg

Мони Николов нокаутира "Зенит" при обрат до 3:1 в Казан (видео)

11620
Снимка: "Локомотив"

Българското явление в световния волейбол Мони Николов сложи последния щрих за обрата на водения от Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) с 3:1 (20:25, 25:20, 25:21, 31:29) над шампиона "Зенит" в Казан в среща от 8-ия кръг на руския елит.

Разпределителят реализира последната точка в трилъра, като завърши с общо 10 (4 аса, 2 блока).

Така "Локомотив" нанесе първа загуба на "Зенит", а самият той продължава безгрешния си ход с 8 победи и 24 точки на върха.

Втори излезе "Зенит" (Сантк Петербург) със 7 успеха, 1 загуба и 22 точки.

Тимът от Казан е трети с 7/1/20.

Снимка: "Локомотив"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца