След 909 дни "Барса" се завърна на "Ноу Камп" с 4:0

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Барселона" се завърна на реновирания стадион "Ноу Камп" след пауза от 909 дни с 4:0 над "Атлетик" (Билбао).

С този успех каталунците излязоха на върха в класирането с 31 точки, но имат мач повече от "Реал" (Мадрид), който има също толкова, но утре играе с "Елче".

Гостите от Билбао са 8-и със 17 точки.

Роберт Левандовски откри резултата още в 4-ата минута на разпродадения стадион в Барселона.

В 3-ата минута на добавеното време на първата част Феран Торес покачи на 2:0, а асистенцията бе на Ламин Ямал.

3 минути след подновяването на играта "Барса" вече водеше с 3:0, след като се разписа Фермин Лопес. Скоро след това Сансет от "Атлетик" бе изгонен с директен червен картон.

Феран Торес (90) оформи крайното 4:0 след нова асистенция на Ямал.