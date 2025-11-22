Испания е вторият финалист за купа "Дейвис"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Карлос Алкарас го няма, но Испания е на финал за купа "Дейвис".

След обрат 2:1 срещу Германия в Болоня воденият от капитана Давид Ферер тим стигна до мач за титлата в световното отборно по тенис за мъже и ще играе с шампиона в последните два сезона Италия. От състава на домакините пък отсъства Яник Синер.

Пабло Кареньо Буста се наложи 6:4, 7:6 (8:6) над Ян-Ленард Щруф. Александър Зверев изравни - 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) срещу Жауме Мунар. В решителните двойки Марсел Гранойерс и Педро Мартинес измъкнаха 6:2, 2:6, 6:3 с Кевин Кравиц и Тим Пюц.