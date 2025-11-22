Пер-Матиас Хьогмо: За мен е предизвикателство да дойда в голям клуб като "Лудогорец"

Норвежецът Пер-Матиас Хьогмо официално бе представен от спортния директор Георги Караманджуков като нов треньор на Лудогорец. 65-годишният специалист застана пред медиите на пресконференция.

„Радвам се да ви видя. Последният път, когато бях в България, беше през 2014 с националния отбор на Норвегия. За мен е чест да поема толкова голям и разпознаваем в Скандинавия и Европа отбор. Много ме питат какъв е ключът този отбор да е толкова успешен, разбрах откъде идва успехът, когато видях базата и условията. Работя на национално ниво от много години", бяха пърите думи на Хьогмо.

„13 години съм водил мъжки, женски и юношески отбори. В Европа съм работил за различни отбори. Намирам това да дойда в голям клуб като този за голямо предизвикателство. Заедно с футболистите, помощниците, персонала и всички от клуба ще работим всеки ден. Амбицията е Лудогорец да играе всеки път в Европа и да го прави добре".

„Пристигнах късно снощи, по-точно е 4:30 сутринта, проведох първата си тренировка днес. Впечатляващо е да видиш тези условия. Когато имаш такъв успех толкова години, понякога страдаш, може да е по различни причини. Има много контузени играчи. Когато играеш два мача седмично, е трудно. Видях много добри и интересни играчи с високо качество. С щаба ми гледаме да създадем добра връзка с тях. Когато някой е контузен, трябва да го сменим."

„Голямо предизвикателство е да работя с хора, които искат да се развиват и да стават все по-добри с всеки изминал ден. През последните години те са се справяли много добре и са постигнали много положителни неща. Една от основните причини футболът в Норвегия да е много силен е това, че имат пет квоти за Европа, а от следващата година шампионът ще се класира директно в Шампионска лига. Това е заради културата, висок интензитет в тренировките и много инвестиции в школите, обучението на треньорите е много добро. Разликата е голяма, но трябва да работим ежедневно, за да постигнем тези успехи", категоричен бе норвежкият специалист.

"Много от вас показаха нужното уважение и респект към господин Хьогмо за това, което е постигнал в кариерата си. Не беше лесен изборът", заяви от своя страна спортният директор Георги Караманджуков. "Знаете, че в последните 14 години Лудогорец се превърна в доминант в нашия футбол. Съблекалнята е един от основните проблеми на Лудогорец, защото има много добри футболисти, трябва и характер, а тези характери трудно се управляват. Стигна се до няколко негативни резултата. Не това беше проблемът, а играта на отбора и многото контузени състезатели, които са в основата на по-слабите резултати. Стигна се до раздялата с господин Мота. Избрахме кандидатурата на господин Хьогмо", допълни Караманджуков.

„По наша преценка в момента има нужда от спокойствие. Той с неговия опит, все пак е работил толкова години, ще съумее да внесе необходимото спокойствие в съблекалнята", каза още спортният директор на „орлите".