ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откажете се от планините днес, времето е лошо

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21768974 www.24chasa.bg

Драматично Илия Груев взе първа победа с "Фортуна", Дочев се завърна със загуба

7592
Снимка: facebook.com/fortunaduesseldorf

Различни емоции имаха двама български треньори в Германия.

Илия Груев, който е помощник на Маркус Анфанг във "Фортуна", се зарадва на първата си победа в тима от Дюселдорф след 2:1 над гостуващия "Магдебург" в 13-ия кръг на Втора бундеслига. Печелившият гол за домакините дойде в 95-ата мин чрез Итен, който откри резултата в 37-ата мин. Ленц обаче изравни в 88-ата мин.

В класирането "Фортуна" се изкачи на 13-о място с 14 т. от 18 участници във второто ниво на немския футбол.

Рекордьорът по мачове като треньор в III лига Павел Дочев пък дебютира неудачно начело на "Улм".

В среща от 15-ия кръг тимът на бившия национал падна 1:2 при визитата си на "Хафелзее".

"Улм" е 18-и с 13 т. от 20 отбора в дивизията.

Снимка: facebook.com/fortunaduesseldorf

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца