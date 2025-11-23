Драматично Илия Груев взе първа победа с "Фортуна", Дочев се завърна със загуба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Различни емоции имаха двама български треньори в Германия.

Илия Груев, който е помощник на Маркус Анфанг във "Фортуна", се зарадва на първата си победа в тима от Дюселдорф след 2:1 над гостуващия "Магдебург" в 13-ия кръг на Втора бундеслига. Печелившият гол за домакините дойде в 95-ата мин чрез Итен, който откри резултата в 37-ата мин. Ленц обаче изравни в 88-ата мин.

В класирането "Фортуна" се изкачи на 13-о място с 14 т. от 18 участници във второто ниво на немския футбол.

Рекордьорът по мачове като треньор в III лига Павел Дочев пък дебютира неудачно начело на "Улм".

В среща от 15-ия кръг тимът на бившия национал падна 1:2 при визитата си на "Хафелзее".

"Улм" е 18-и с 13 т. от 20 отбора в дивизията.