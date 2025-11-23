Макс Верстапен без проблем спечели в Лас Вегас, още има шанс за нова титла

Малко му трябваше на Макс Верстапен, за да спечели в Лас Вегас.

Четирикратният световен шампион във Формула 1 бе втори на старта по улиците на Града на греха, но се възползва от минималната грешка на водача в генералното класиране Ландо Норис. Британецът от "Макларън" опита агресивно да блокира Макс, но отвори прекалено първия завой и пилотът на "Ред Бул" не чакаше втора покана, за да излезе начело.

След това носителят на 4 титли без проблеми контролираше състезанието, а в последните обиколки Норис върна газта заради проблем с автомобила.

69-ата победа в кариерата на Верстапен му остави шансове пак да е шампион. Два кръга преди края (плюс спринт в Катар) нидерландецът е на 42 точки от Ландо. Другият претендент - Оскар Пиастри от "Макларън", завърши четвърти и е втори в генералното на 30 т. от съотборника си. Австралиецът се движеше пети и не можеше да изпревари Кими Антонели, но младият италианец от "Мерцедес" имаше наказание от 5 секунди заради фаулстарт.

След най-лошата квалификация в кариерата си седемкратният шампион Луис Хамилтън ("Ферари") стартира от първа редица и стигна до точка.