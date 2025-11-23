Треньорът на България: Няма казус "Вуцов"

Няма казус "Вуцов".

Така селекционерът на България Александър Димитров коментира скандала със Светослав Вуцов. Както е известно, стражът на "Левски" реши да се откаже временно от националния отбор.

Димитров обаче е категоричен, че той не е имал проблеми с вратаря, нито Вуцов с него.

"Вратите на отбора са отворени за всички. Уважаваме неговото решение. Трябва да играят футболисти, които искат да играят и да дават 100% от себе си. Не сме се съмнявали в неговите качества. Приемам го като грешка на младежта. Търсим победа срещу всеки отбор. Искаме да изградим добър гръбнак.Чувстваме се по-добре след победата над Грузия. По-уверени сме и по-спокойни. Победата материализира нашите усилия. Имахме нужда от такъв успех. Тежеше ни факта, че този отбор нямаше победа цяла година", каза Димитров в предаването на БНТ "Арена Спорт".

Треньорът посочи какво го е накарало да поеме отбора в труден момент. "Много приятели ме посъветваха да не го правя и да не рискувам. Наистина вярваме в тези играчи и знаем техните способности. Могат да се представят на средноевропейско ниво. Играчите оправдаха нашето доверие. Имаше нотка на колебание дали да поема отбора, но това беше за кратко. Чест и достойнство е за всеки, който достигне до тази позиция. С ръководството на БФС сме в ежедневна връзка и благодаря за тяхната подкрепа и вяра", допълни Димитров.

Според него емоционалното интервю на Филип Кръстев след загубата от Турция е апел към школите, които да изградят следващото поколение национали. "Не знаех мнението на Филип Кръстев, който направи много емоционално изказване. Показа, че милее за българския футбол и съжалява за неговото поколение. Този апел е към футболните академии. Там трябва да бъде насочен фокусът. Резултатът ще дойде, когато подобрим резултатите в школите. Апелирам и за повече българи в българското първенство, без да съм против чужденците. Тази бройка дава своя резултат. Това нещо трябва да се доразвие", категоричен е специалистът, който обеща, че националният отбор ще търси добри резултати през следващата седмица в Лигата на нациите.