България ще е домакин на Белгия за купа "Дейвис"

Националният ни отбор за купа "Дейвис" Снимка: БФТ

България да е домакин на Белгия в мач от квалификациите за елитната дивизия на купа „Дейвис". Това отреди тегленият днес жребий в Болоня (Италия). Мачът от световното отборно по тенис за мъже  ще е на 6/7 или 7/8 февруари 2026 г., като точните дати и мястото ще бъдат обявени през декември.

България получи шанса да влезе сред най-добрите след страхотната победа над Финландия в Пловдив.

Тимът на Белгия бе поставен под №4 в жребия, след като загуби на полуфиналите от Италия преди два дни. При успех в този мач България ще играе за класиране на финалите срещу победителя от срещата между Австрия и Япония.

До момента България е играла четири пъти срещу Белгия за Купа „Дейвис":

1973 г. България – Белгия 3:2

1976 г. Белгия – България 3:2

1984 г. България – Белгия 2:3

1985 г. Белгия – България 3:1

