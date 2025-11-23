Красимир Инински поздрави новия президент на World boxing Генадий Головкин

Генадий Головкин е новият президент на световната боксова организация World boxing. Председателят на Олимпийския комитет на Казахстан, който е олимпийски вицешампион и бивш носител на световните титли в средна категория на професионалния ринг, бе избран единодушно по време на конгреса на федерацията в Рим, участие в който взеха над 250 делегати от 100 страни. Той застава на поста на мястото на Борис ван дер Ворст.

Легендата бе поздравен лично от президента на Българска федерация бокс Красимир Инински. Той взе участие в конгреса и пожела на Головкин успех и възможност да утвърди World boxing като водеща организация в семейството на Международния олимпийски комитет. По време на срещата им в Рим те обсъдиха влиянието и важността на България и Балканите в развитието на бокса и олимпийското движение в предстоящата 2026 година и следващия олимпийски цикъл.