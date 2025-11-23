ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България без Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения заради Евролигата

2632
Александър Везенков

Националният тим на България ще бъде без звездата си Александър Везенков и натурализирания американец Коди Милър-Макинтайър за старта на предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 срещу Армения в Ботевград на 27 ноември. Това обяви селекционерът Любомир Минчев пред БНТ.

Причината е, че двамата имат мач помежду си от Евролигата в сряда вечерта, когато "Олимпиакос" на Везенков гостува в Белград на "Цървена звезда".

"За съжаление, много малки ми бяха надеждите, че евентуално това нещо може да се случи. Поне до сега нямам положителен отговор. Не вярвам в последния момент, това нещо да се случи. Ако можеше да играе, досега щеше да се знае. 

Официалната причина, поради която клубовете не искат да ги пускат, е, че трябва да пътуват през нощта. Играли са късно вечерта, на следващия ден трябва пак да играят. Ние сме потърпевшите", обясни Минчев.

