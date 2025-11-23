Спря победната серия на Мъри в Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Гьозтепе", воден от българският спец Станимир Стоилов, не успя да победи като домакин "Коджаелиспор" в среща от 13-ия кръг на комшийския елит.

Двубоят в Измир завърши без голове - 0:0. По този начин отборът на Мъри прекъсна победната си серия, след като в последните 2 мача записваше успехи.

Срещата с "Коджаелиспор" ще се запомни най-вече с действия на главния съдия Али Йълмаз, който показа два червени картона през първото полувреме, а след това ги отмени след намесата на ВАР.

С точката "Гьозтепе" събра 23 точки и заема 4-ото място към момента. Съперникът пък е 9-и с 15.