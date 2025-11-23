ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шифрин вече има 103 победи за световната купа

3768
Микаела Шифрин Снимка: instagram.com/mikaelashiffrin/

 Микаела Шифрин триумфира и във втория слалом при жените от новия сезон в световната купа по ски алпийски дисциплини в Гургл (Австрия).

Така американката удължи рекордите си до 103 победи в стартовете от световната купа и 66 в дисциплината.

Петкратната носителка на Големия кристален глобус беше най-бърза и двата манша, като преодоля конкуренцията с общо време 1,48,11 минути. „Доста интересно състезание. С ниските температури и сухия сняг, усещането под краката беше много различно", каза още след първия манш Микаела Шифрин.

На втора позиция, подобно на слалома в Леви (Финландия) преди седмица, се нареди родената в Италия представителка на Албания Лара Колтури, която изостана на 1.23 секунди от времето на победителката. 19-годишната Колтури е дъщеря на олимпийската шампионка в супергигантския слалом от 2002 година Даниела Чекарели.

Топ 3 от първия манш се запази изцяло, след като третото място зае Камий Раст (Швейцария), чието време беше с 1,41 секунди по-бавно от това на Шифрин.

Микаела Шифрин Снимка: instagram.com/mikaelashiffrin/

