56 дни по-късно “Лудогорец” взе победа в елита на България

Новият треньор на хегемона Пер-Матиас Хьогмо затвърди тенденцията чужденец да тръгва с успех в първия си мач начело на разградчани

“Лудогорец” приключи една от най-черните си серии в родното първенство.

56 дни по-късно хегемонът усети какво е да победи в елита. 14-кратните шампиони на България надвиха като гости “Септември” 2:0 в дебюта на новия треньор в Разград - норвежеца Пер-Матиас Хьогмо.

Централният защитник Диниш Алдейма откри резултата в 25-ата мин. В 67-ата мин Ивайло Чочев направи 2:0. Точно преди гола на национала на България се стигна до най-спорната ситуация. Изстрел с глава на Мартин Христов от “Септември” със сигурност влезе във вратата на разградчани, въпреки че стражът на гостите твърдеше друго. Дълго време ВАР гледа положението, а от камерите ясно се видя, че голът е редовен. Оказа се обаче, че точно преди това играч на “Септември” докосва с ръка топката и попадението бе отменено напълно резонно.

С успеха на “Лудогорец” се затвърди тенденцията, че когато чуждестранен наставник поеме хегемона, в първия си мач винаги бие. Изключението е само едно - португалецът Бруно Рибейро, който загуби в дебюта си - 0:1 от “Милсами” през 2015 г. в пресевките на Шампионската лига.

С успеха “Лудогорец” вече е на 4-о място с актив от 27 точки. Хегемонът обаче има и мач по-малко от останалите в елита, който ще бъде изигран в края на календарната година, а съперник е “Берое”.

Иначе за последно разградчани записаха успех в Първа лига на 28 септември, когато спечелиха 3:0 над “Монтана”. Тогава треньор на 14-кратните шампиони на България бе Руи Мота, който обаче няколко кръга по-късно бе уволнен. Временният му заместник Тодор Живондов така и не стигна до победа в елита - записа равен и загуба.

След загубата “Септември” си остава в края на класирането и заема 14-ото място. Двубоят срещу “Лудогорец” пък бе дебют за новия треньор на столичани Славко Матич, който отново се завърна в клуба от кв. “Драгалевци”.