С 5:1 в Монтана "Левски" поведе с 8 т. на върха в първенството (снимки)

След загубата 0:1 във вечното дерби срещу ЦСКА преди паузата за националните отбори „Левски" се завърна към победния път в шампионата по впечатляващ начин.

„Сините" изиграха много силен мач срещу „Монтана" и спечелиха с 5:1 като гост с голове на Бала на два пъти, Майкон, Никола Серафимов и Мустафа Сангаре от дузпа.

Така тимът на испанския треньор Хулио Веласкес се възползва чудесно от загубата на преследвача си ЦСКА 1948 с 0:3 от "Арда" в Кърджали и дръпна с 8 точки на върха във временното класиране.

"Монтана" остана предпоследен - 15-и, с 13 т.

„Левски" започна доста активно срещата. Още в 4-ата минута „сините" направиха добра атака. Бурас подаде диагонално към левия фланг топка, която бе свалена с глава от Майкон към наказателното поле, а там от непосредствена близост Сула стреля също с глава, но не успя да открие. В 8-ата минута Майкон направи страхотна контраатака, при която премина покрай няколко бранители на „Монтана" и пробва подаване на задна греда, но то бе спряно с ръка на самата граница на наказателното поле. Евертон Бала се нагърби с изпълнението и с прекрасен удар във вратарския ъгъл откри резултата – 0:1.

В 17-ата минута Евертон Бала получи хубав пас Сула, защитата на „Монтана" не се намеси достатъчно добре и той с прекрасен удар от въздуха вкара за 2:0 за „сините" доста рано в мача.

Вторият гол обаче не успокои „сините", а те продължиха масирано да атакуват. В 20-ата минута Сангаре бе на косъм да открадне една топка от вратаря и да остане на празна врата, но не успя. В 25-ата минута обаче прошка нямаше. След един корнер и отбита топка пред наказателното поле, Майкон пое и стреля неспасяемо за 0:3.

В 33-ата минута „Левски" направи нова атака. Бурас подаде към Сангаре, който върна с пета към Алдаир, но ударът на португалеца бе избит в корнер. В 38-ата минута пак Алдаир направи хубав пробив отдясно, влезе с финт в наказателното поле и шутира в близкия ъгъл, но шутът му бе спасен.

В добавеното време на първата част „Левски" завърши по най-добрия начин перфектното първо полувреме. Мазир Сула изпълни фантастично един фаул и прати топката в гредата, но Никола Серафимов бе на точното място и реализира за 0:4.

Второто полувреме започна с гол за „Монтана". Борис Димитров бе изпуснат при една контраатака, Светльо Вуцов отрази първия му удар, но Димитров успя да добави за 1:4. Домакините погледнаха по-смело към вратата на „сините" и пробваха още няколко пъти да застрашат Вуцов, но без резултат. В 58-ата минута обаче Сангаре отне една топка от бранител на домакините и бе повален в наказателното поле, за което последва дузпа. Самият Сангаре застана зад топката и стреля в ъгъла, в който плонжира и стража на домакините, но въпреки това реализира – 1:5.

В 69-ата минута домакините бяха на косъм да си отбележат и автогол, но гредата ги спаси.

До края на срещата „сините" продължиха да контролират играта и топката и да търсят още попадения, но такива така и не паднаха.