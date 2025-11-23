ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След нова издънка "Реал" вече само с 1 т. пред "Ба...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21772977 www.24chasa.bg

"Олимпиакос" с 8 от 8 след 16 т. на Везенков в Солун

2304
Александър Везенков обстрелва коша на ПАОК. Снимка: facebook.com/olympiacosbc

Българската баскетболна звезда от европейски ранг Александър Везенков и неговият "Олимпиакос" записаха победа над ПАОК с 92:81 в Солун в среща от 8-ия кръг на гръцкия баскетболен елит.

Така грандът от Пирея продължава без грешка в шампионата от началото на сезона и записа 8-и пореден успех. 

Везенков беше титуляр и завърши с 16 точки и 6 борби за 23 минути на терена.

За "Олимпиакос" предстои гостуване на сръбския гранд "Цървена звезда", за който играе друг национал - Коди Милър-Макинтайър, в Евролигата на 26 ноември.

Александър Везенков обстрелва коша на ПАОК. Снимка: facebook.com/olympiacosbc

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Завещание на седмицата: Ваканцията за еврото - като ревизията в соца