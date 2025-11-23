"Олимпиакос" с 8 от 8 след 16 т. на Везенков в Солун

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската баскетболна звезда от европейски ранг Александър Везенков и неговият "Олимпиакос" записаха победа над ПАОК с 92:81 в Солун в среща от 8-ия кръг на гръцкия баскетболен елит.

Така грандът от Пирея продължава без грешка в шампионата от началото на сезона и записа 8-и пореден успех.

Везенков беше титуляр и завърши с 16 точки и 6 борби за 23 минути на терена.

За "Олимпиакос" предстои гостуване на сръбския гранд "Цървена звезда", за който играе друг национал - Коди Милър-Макинтайър, в Евролигата на 26 ноември.