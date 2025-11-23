Зографски спечели точки и във втория старт за световната купа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Владимир Зографски взе точки за световната купа и във втория старт.

Нашият ски скачач се класира на 24-а позиция на голямата шанца в Лилехамер (Норвегия). В първото състезание вчера той се нареди 12-и.

Зографски, който премина квалификацията по-рано днес с 19-и резултат, направи скок от 130.0 метра в първия кръг и постигна 125.5 метра във финалния етап, събирайки 233.7 точки (119.7 и 114.0 точки).

Победата във втория старт в Лилехамер заслужи японецът Рьою Кобаяши, който получи 290.5 точки след скокове с дължина 138.0 и 139.5 метра (144.4 и 146.1 точки).

Даниел Чофених от Австрия оглавява генералното класиране за световната купа със 100 точки.

Зографски е 12-и с 22 точки.