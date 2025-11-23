Веласкес: Въпреки лошия терен "Левски" остана верен на себе си

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че само привидно победата с 5:1 в Монтана над едноименния отбор е била лесна, а всъщност такава са я направили футболистите му.

„По никакъв начин мачът не беше лесен. В професионалния футбол никога не е лесно. Съперникът заслужава поздравления. Победата е заслуга на нашите футболисти. От първата минута отборът показа невероятно поведение. Адаптирахме се добре към това, което изискваше мачът. Въпреки лошият терен успяхме да останем верни на начина на игра, който изповядваме. Моментите, в които не притежавахме топката, реагирахме по изключителен начин и си връщахме бързо топката. Това ни помогна да си връщаме бързо притежанието. Искам да дам много висока оценка на начина, по който нашите играчи влязоха в единоборствата и битката за втора топка", започна Веласкес.

„Изключително доволен съм от всички футболисти. Както отбелязах и на пресконференцията преди тази среща при трима отсъстващи в лицето на Кирилов, Фабиен и Петков беше сложно, но начинът ни на мислене е никога да не търсим оправдание, а решение. Отношението на футболистите беше много добро. То улеснява и нас като спортно-технически щаб да намерим позициите, на които ще се чувстват най-добре. Винаги по натурален начин намираме позицията спрямо профила на нашия играч. Винаги се съобразяваме с детайлите на дадения мач, противника и т.н.", продължи испанският специалист.

Той коментира и защо Сангаре е изпълнил дузпата за 5:1. „Разбира се, в тези ситуации винаги има определени указания, но винаги ми харесва, когато играчите имат разбиране помежду си. Винаги се случва по позитивен начин в рамките на отборния дух. Както съм имал възможност да отбележа привилегирован съм с тези играчи в състава си. Да не забравим да отличим и привържениците, които бяха на много високо ниво за пореден път и са супер важни в мачове като този", завърши Веласкес.