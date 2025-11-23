Италия спечели купа "Дейвис" за трети пореден път, първи хеттрик от 53 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италия отново е световен шампион по тенис за мъже.

Дори и без Яник Синер, който предпочете да не участва във финалния турнир, носителите на купа "Дейвис" спечелиха титлата за трети пореден път.

В двубоя за Сребърната салатиера домакините се наложиха 2:0 над Испания за радост на пълната зала в Болоня.

Матео Беретини завърши прекрасната си седмица без загубен сет след 6:3, 6:4 с Пабло Кареньо Буста. Във втория сингъл новият национален герой Флавио Коболи изоставаше със сет и пробив, но се пребори за 1:6, 7:6 (7:5), 7:5 срещу Жауме Мунар.

Италия е първата държава с три поредни купи "Дейвис" след САЩ през 1972 г. По-рано през сезона тенисистките на "адзурите" станаха шампионки в турнира "Били Джийн Кинг".