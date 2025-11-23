Алекс Николов изригна с 30 точки, но "Лубе" падна драматично в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболният ни ас Алекс Николов изригна с 30 точки (4 аса, 1 блок) в италианския елит, но неговият "Лубе" драматично загуби гостуването си на "Падуа" от 7-ия кръг с 2:3 (22:25, 25:20, 25:23, 23:25, 17:19).

В състава на домакините не се появи друг световен вицешампион от Филипините 2025 - Борис Начев.

Общо в отминалите 7 мача от сезона на Ботуша Николов има 154 точки. Той стана топреализатор на мондиала със 173 точки и явно пренесе формата си на Ботуша.

Във временното класиране "Лубе" е 4-и с 4 победи, 3 загуби и 14 точки.